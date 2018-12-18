Путин заявил, что новое оружие РФ заставит задуматься агрессивных ораторов

Глава государства призвал использовать новые образцы вооружения во время учений.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что новейшее оружие страны обеспечивает безопасность на десятилетия вперёд, а также заставляет задуматься тех, кто привык к агрессивной риторике.

— Серьёзные, прорывные шаги сделаны в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия, о котором говорил в послании Федеральному собранию 1 марта этого года, — сказал глава государства на заседании коллегии Минобороны РФ. — Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике.

Президент отметил, что новые виды вооружения и нестандартные ситуации в бою должны отрабатываться во время учений. Владимир Путин добавил, что сейчас успех на поле боя "решают буквально секунды", поэтому важно принимать решения всё быстрее на всех уровнях.