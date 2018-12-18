Путин заявил, что новое оружие РФ заставит задуматься агрессивных ораторов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что новейшее оружие страны обеспечивает безопасность на десятилетия вперёд, а также заставляет задуматься тех, кто привык к агрессивной риторике.
— Серьёзные, прорывные шаги сделаны в развитии новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия, о котором говорил в послании Федеральному собранию 1 марта этого года, — сказал глава государства на заседании коллегии Минобороны РФ. — Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике.
Президент отметил, что новые виды вооружения и нестандартные ситуации в бою должны отрабатываться во время учений. Владимир Путин добавил, что сейчас успех на поле боя "решают буквально секунды", поэтому важно принимать решения всё быстрее на всех уровнях.
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