Лидер львовского "Правого сектора", грозивший русским расправой, найден мёртвым

Полиция Украины, основываясь на телефонном звонке очевидца, утверждает о попытке самоубийства, в то время как друзья радикала считают произошедшее убийством.

Бывший руководитель экстремистской организации "Правый сектор"* во Львове Игорь Коцюруба найден с перерезанным горлом. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины.

Обстоятельства смерти Коцюрубы пока не выяснены, поскольку украинские правоохранители со ссылкой на телефонный звонок очевидца утверждают о попытке самоубийства, в то же время друзья радикала считают произошедшее убийством.

Украинские правоохранители публикуют сообщение без указания фамилии мужчины, но пресс-секретарь Нацполиции подтвердила украинскому изданию ZAXID.NET, что речь идёт о Коцюрубе. Факт подтверждают представители Червоноградской центральной городской больницы, куда он был доставлен с перерезанным горлом. Радикал скончался в реанимации из-за раны, несовместимой с жизнью.

О том, что Коцюрубу убили, на своей странице в "Фейсбуке" предположила председатель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

— Сейчас появляется информация, что это может быть не внезапная естественная смерть. Обращаюсь к генеральному прокурору Украины, чтобы он взял дело под личный контроль. Правда о смерти Игоря должна быть установлена, виновные — жёстко наказаны. Смерть общественных активистов становится безнаказанным массовым явлением? — написала она.

По факту заведено уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Соответствующее производство открывается даже в случае самоубийства, но, если последнее подтверждается, дело закрывают.

Коцюруба "прославился" тем, что в 1993 году в ходе предшествовавшего штурму митинга у Верховной рады прямо заявил: "Я давно мечтаю устроить Варфоломеевскую ночь во Львове для русских. Но понимаю, что пока для этого ещё недостаточно сил".

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.