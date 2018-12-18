От конфет до табака. Украина продлила запрет на ввоз 30 видов товаров из России

Эмбарго продлится до 1 января 2020 года или после "прекращения недружественных действий" со стороны нашей страны.

Украинский кабмин продлил эмбарго на ввоз товаров из России до 2020 года. Соответствующее решение было принято на заседании в среду. В "расстрельном списке" более 30 видов товаров. Так, к ввозу запрещены хлебобулочные и кондитерские изделия, шоколадные конфеты, мясо, рыба, кофе, чай и другие продукты родом из "страны-агрессора", как называют Россию в Незалежной.

Кроме того, нельзя ввозить сигареты, пиво и водку, а также железнодорожное оборудование: локомотивы, вагоны и стрелочные переводы.

В документе указано, что данное постановление утратит силу с 1 января 2020 года или после "прекращения недружественных действий по отношению к Украине".