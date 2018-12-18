Дошло до драки. В Одессе два Деда Мороза не поделили место под ёлочкой

Дед Мороз по имени Тимур фотографировался с девочкой под ёлкой, но это не понравилось Деду Морозу по имени Мустафа, который потребовал "валить с его места".

В Одессе на улице Дерибасовской два Деда Мороза подрались из-за рабочего места по ёлочкой, сообщают журналисты Телевизионной службы новостей с телеканала 1+1.

Журналисты приводят свидетельства очевидцев: оказывается, что Дед Мороз по имени Тимур фотографировался с девочкой под ёлкой, но это не понравилось Деду Морозу по имени Мустафа, который потребовал "валить с его места". После отказа в дело пошли кулаки и мешки с подарками.

Снегурочка, присутствовавшая на улице с одним из Дедов Морозов, не смогла разнять драку своего дедушки с лжедедушкой. Так что в драку вмешались прохожие.

Сегодня Лайф рассказывал, что у детей в детском саду в Кемерове остались новогодние впечатления на всю жизнь. Там мужчина, игравший Деда Мороза, скончался прямо на утреннике.