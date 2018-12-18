Путин рассказал, как важно укреплять боевой и моральный дух армии

Президент России Владимир Путин заявил о важности укрепления морального и боевого духа армии. Он также добавил, что государство продолжит работу по обеспечению военных жильём.

— Традиционно важное направление военного строительства — вопрос укрепления морального и боевого духа войск. А это прежде всего развитие системы социальных гарантий военнослужащих и членов их семей, — сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны.

Он добавил, что в этом году жильё получили почти сто тысяч военных Минобороны.