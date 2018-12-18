Под Ростовом закрыли школу и детский сад из-за отравления около 40 человек

Сейчас в городе проводят профилактические мероприятия, в том числе гиперхлорирование воды.

Администрация города Шахты Ростовской области, где произошло массовое отравление, решила временно закрыть школу и детский сад. Об этом сообщается на сайте властей.

— Принято решение о закрытии с 18 по 21 декабря средней школы № 49 и детского сада № 70, расположенных в посёлке Аюта (который входит в состав города. — Прим. ред.), — написано в сообщении.

Сейчас во всех учреждениях социальной сферы города проводят профилактические мероприятия, в том числе осуществляется гиперхлорирование воды.

С признаками интоксикации госпитализированы 23 ребёнка и 19 взрослых жителей города, остальные несколько человек от госпитализации отказались. Установлен возбудитель заболевания — норовирус, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. С жалобами на отравления 16 декабря в больницу поступили жители посёлка Аюта, который относится к городу Шахты.

Ранее в Кировской области 20 учеников отравились в школьной столовой.