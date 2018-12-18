Верховный суд исключил опьянение из списка отягчающих обстоятельств

Верховный суд России исключил из списка отягчающих наказание обстоятельств состояние алкогольного или наркотического опьянения. Об этом сообщает агентство РАПСИ.
Согласно постановлению пленума ВС, само по себе совершение преступления под "веществами" больше не считается проступком с отягчающими обстоятельствами. Однако судьи могут признать его таковым, разъяснив в описательно-мотивировочной части вердикта мотивы, по которым они пришли к данному выводу.
Соответствующее изменение будет внесено в часть 1.1 статьи 63 Уголовного кодекса РФ.
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