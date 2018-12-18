Верховный суд исключил опьянение из списка отягчающих обстоятельств

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Верховный суд исключил опьянение из списка отягчающих обстоятельств

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Фото: © РИА Новости/Юрий Стрелец

Однако судьи могут признать его таковым, разъяснив в вердикте побудившие к этому мотивы.

Верховный суд России исключил из списка отягчающих наказание обстоятельств состояние алкогольного или наркотического опьянения. Об этом сообщает агентство РАПСИ.

Согласно постановлению пленума ВС, само по себе совершение преступления под "веществами" больше не считается проступком с отягчающими обстоятельствами. Однако судьи могут признать его таковым, разъяснив в описательно-мотивировочной части вердикта мотивы, по которым они пришли к данному выводу.

Соответствующее изменение будет внесено в часть 1.1 статьи 63 Уголовного кодекса РФ.

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