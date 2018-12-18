Шойгу заявил, что за год возросла разведактивность у российских границ

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Шойгу заявил, что за год возросла разведактивность у российских границ

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото © РИА Новости/Алексей Даничев

В ходе итоговой коллегии Минобороны РФ министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что за последний год авиация НАТО на 10% увеличила количество разведвылетов к российским границам на западном и юго-западном направлениях.

"На 10% процентов возросло количество разведывательных полётов на западном и юго-западном направлениях", — цитирует министра РИА "Новости".

Согласно данным официального издания Министерства обороны "Красная звезда", только на прошлой неделе у границ России разведку вели 16 летательных аппаратов.

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