Шойгу заявил, что за год возросла разведактивность у российских границ

В ходе итоговой коллегии Минобороны РФ министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что за последний год авиация НАТО на 10% увеличила количество разведвылетов к российским границам на западном и юго-западном направлениях.

"На 10% процентов возросло количество разведывательных полётов на западном и юго-западном направлениях", — цитирует министра РИА "Новости".

Согласно данным официального издания Министерства обороны "Красная звезда", только на прошлой неделе у границ России разведку вели 16 летательных аппаратов.