Путин призвал не разбрасываться средствами из военного бюджета

Президент России Владимир Путин назвал принципиально важным эффективно расходовать военный бюджет и не разбрасываться этими средствами. Кроме того, важно определить приоритеты и цели, куда будут тратиться деньги.

— Не разбрасываться ими, а принимать правильные решения и направлять ресурсы туда, где они дадут максимальный эффект, — сказал глава государства на заседании коллегии Минобороны.

Лидер страны привёл также в пример, как между ведущими военными державами наблюдается заметный диспаритет в финансировании оборонной сферы. По словам президента, у США милитаристский бюджет.