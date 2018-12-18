Путин призвал не разбрасываться средствами из военного бюджета

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Путин призвал не разбрасываться средствами из военного бюджета

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Путин. Фото: © L!FE/Павел Баранов

Президент России Владимир Путин назвал принципиально важным эффективно расходовать военный бюджет и не разбрасываться этими средствами. Кроме того, важно определить приоритеты и цели, куда будут тратиться деньги.

— Не разбрасываться ими, а принимать правильные решения и направлять ресурсы туда, где они дадут максимальный эффект, — сказал глава государства на заседании коллегии Минобороны.

Лидер страны привёл также в пример, как между ведущими военными державами наблюдается заметный диспаритет в финансировании оборонной сферы. По словам президента, у США милитаристский бюджет.

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