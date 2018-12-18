ППШ, миномётные мопеды и джихад-мобили. Путину показали трофеи из Сирии — видео

Президент РФ Владимир Путин сегодня в здании Минобороны осмотрел новую выставку, посвящённую вооружению террористов в Сирии. Главнокомандующему показали почти сто разных типов оружия, в том числе кустарных.

Так, среди экспонатов можно было увидеть легендарный ППШ, который использовался Красной армией в Великую Отечественную войну. Представлены также мопеды-"миномётоносцы" — боевикам приходилось использовать гражданскую технику. Из этой же статьи и так называемые джихад-мобили — автомобили с наспех наваренной бронёй, на которых террористы таранили КПП и другие укрепления войск.

Среди других экспонатов — бомбы, замаскированые под игрушки, камни, банки, крупнокалиберные гаубицы, способные стрелять баллонами с химикатами.

Глава государства сегодня также принял участие в коллегии Минобороны РФ. Он назвал там основные задачи, которые стоят перед страной в сфере безопасности.