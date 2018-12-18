Рёбра росли внутрь. Тюменские хирурги прооперировали ребёнка с редкой патологией

По словам врачей, асфилактическая грудная клетка встречается у одного из 130 тысяч человек.

Торакальные хирурги Областной клинической больницы № 1 в Тюмени совместно с коллегой из Санкт-Петербурга прооперировали трёхлетнюю девочку с редчайшим патологией — синдромом Жёна. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

У малышки была редкая патология, которая встречается у одного из 130 тысяч человек. Особенность синдрома состоит в том, что рёбра у таких пациентов практически не растут, а потом начинают формироваться внутрь грудной клетки. При этом сердце, лёгкие и другие внутренние органы со временем сдавливаются и возникает опасность того, что ребёнок может потерять способность дышать самостоятельно.

Операция длилась более шести часов. Сначала хирурги удалили малышке пять рёбер, которые давили на лёгкие. После чего выполнили пластику (остеосинтез) и поставили маленькой пациентке два импланта из титана.

— Операция обеспечит необходимый простор для роста лёгких благодаря расширению грудной клетки до нормального уровня. Ребёнку удастся избежать развития других серьёзных патологий и осложнений, — рассказали в пресс-службе.

В больнице отметили, что теперь девочка сможет расти и развиваться, как другие дети.