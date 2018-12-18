Везли за 100 километров. Молодая сельчанка умерла в машине скорой помощи

Жительница посёлка Южный-Коспашский города Кизела Пермского края скончалась в карете скорой помощи. 32-летнюю мать двоих детей не удалось спасти, поскольку её повезли в больницу за 100 километров от её дома. Приезда скорой помощи жительница ждала два часа, так как все машины в её поселке были заняты. Об этом сообщает "Эхо Москвы в Перми".
Как рассказал муж погибшей, в пути врачи делали всё, но молодую женщину спасти не удалось, она скончалась между Александровском и конечной точкой — Березниками.
— До этого в 2014 году у жены врачи диагностировали аневризму головного мозга. Вчера ей стало резко плохо, — добавляет Владимир.
Как рассказал главврач ГКБ № 4 Андрей Ронзин, пациентка страдала тяжёлым заболеванием головного мозга, которое без операционного вмешательства неизбежно привело бы к смерти. Женщине неоднократно предлагали сделать плановую операцию, но она отказывалась. Судебно-медицинское исследование подтвердило правоту врачей о неизбежном фатальном исходе. Даже при экстренной операции при данном заболевании её не удалось бы спасти.
Ранее студент умер от сердечного приступа во время посвящения, выпив литр рыбьего жира.
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