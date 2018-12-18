В Москве скончалась известная художница Любовь Лондон

Известная художница и скульптор Любовь Лондон скончалась в Москве. Её не стало на 95-м году жизни, сообщает агентство "Москва". По предварительным данным, она умерла от сердечной недостаточности.

Тело художницы нашли в её квартире на проспекте Мира в Москве.

Лондон состояла в Союзе художников СССР. Её картины представлены в музеях России, Украины, Италии, Германии и т.д. Она была известна серией работ с изображением животных, работала с фарфором, фаянсом, керамикой, бронзой, мрамором.