Путин допустил создание систем наземного базирования при выходе США из ДРСМД

Глава государства отметил, что у России для этого "по большому счёту и так всё есть".

России будет несложно создать системы наземного базирования средств ядерного поражения в случае, если Соединённые Штаты выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

— Но, если произойдёт то, чем нас пытаются пугать, нам придётся ответить соответствующим образом. И, как вы понимаете, если у нас воздушного и морского базирования такие системы есть, то большого труда не составит провести соответствующие НИОКР и поставить их на землю, если потребуется, — сказал президент на заседании коллегии Минобороны РФ.

Глава государства добавил, что у России для такого изменения систем "по большому счёту и так всё есть".

Накануне сообщалось, что РВСН учитывают возможный выход США из Договора о РСМД.