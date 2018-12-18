Путин подписал закон о блокировке "колумбайн-сообществ"

Провайдер должен будет незамедлительно ограничить доступ к ресурсу, если владелец сайта, где опубликован запретный контент, бездействует.

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность незамедлительной блокировки сайтов с информацией, побуждающей детей к совершению опасных для жизни противоправных действий. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Таким образом, специфические сайты о субкультуре АУЕ и различные "колумбайн-сообщества" будут попадать в реестр запрещённых ресурсов незамедлительно. Хотя ранее, в соответствии с законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", у администраторов ресурса были на осуществление блокировки целые сутки.

Причём документом создаётся механизм, позволяющий не удалять интернет-страницы, содержащие такой контент, а прекращать к ним доступ. Это поможет органам следствия и полиции осуществить сбор и фиксацию необходимых доказательств для проведения расследования.

Напомним, что данная инициатива была внесена на рассмотрение вице-спикером нижней палаты российского парламента Ириной Яровой. Закон одобрили в трёх чтениях в Госдуме, а также завизировали в Совфеде.

Отметим, что именно с интернет-ресурсами, провоцирующими детей на агрессию, связывают нападение на школу в Стерлитамаке в апреле текущего года, а также похожую историю, произошедшую в Улан-Удэ в январе.