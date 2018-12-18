"Аэрофлот" внёс в чёрный список имена ещё двух авиадебоширов

Этим пассажирам будет отказано в перевозке на всех рейсах авиакомпании в течение одного года.

Авиакомпания "Аэрофлот" внесла в чёрный список имена ещё двух авиадебоширов. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе перевозчика.

Так, первым фигурантом чёрного списка стал пассажир, который летел рейсом SU1762 из Москвы в Омск 14 сентября 2018 года. На борту воздушного судна он находился в состоянии алкогольного опьянения, проявлял агрессию и выражал неуважение к обществу. Свои действия мужчина сопровождал нецензурной лексикой. На замечания членов экипажа он не реагировал.

— Районным судом Омска 8 ноября 2018 года было вынесено постановление о назначении административного наказания, предусмотренного статьёй 11.17 "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна" Кодекса об административных правонарушениях РФ, — говорится в сообщении.

Другим пассажиром, которому также в течение одного года будет отказано в перевозке на всех рейсах "Аэрофлота", стал мужчина, который летел из Москвы в Сочи 14 ноября. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нарушал правила поведения на борту, угрожал экипажу, проявлял неуважение к обществу.

— Адлерским районным судом Сочи 15 ноября 2018 г. в отношении вышеупомянутого гражданина было вынесено постановление о назначении административного наказания, предусмотренного той же статьёй 11.17, — отметили в авиакомпании.

Напомним, что 25 сентября "Аэрофлот" впервые внёс в чёрный список имена трёх авиадебоширов. Отказывая хулиганам в перевозке, авиакомпания на практике применяет один из методов борьбы с деструктивным поведением на борту воздушного судна.