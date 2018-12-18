"Вольготная жизнь". Генпрокуратура нашла у Цеповяза личный мангал и телефон

В Генпрокуратуре РФ рассказали о вольготной жизни члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза, отбывающего срок в колонии строгого режима в Амурской области. У правой руки главаря кущёвской ОПГ нашли личный мангал и телефон.

— Он жил так же, как все, кто под эти категории не подпадает, а в некоторых моментах даже повольготнее себя чувствовал, чем остальные заключённые, — сказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной на интернет-канале ведомства "Эфир".

Кроме того, Цеповязу давали внеочередные свидания, был ослаблен надзор за его поведением.

— Пользовался предметами, которые запрещены для использования заключёнными, — это и телефон, и мангал, — подытожил Куреной.

Как уже сообщал Лайф, ранее в Сеть попали снимки, на которых заключённый колонии строгого режима ест крабов, красную икру и жарит шашлыки в тюремной одежде. Сам Цеповяз утверждал, что это фотошоп, позже появилось видео из VIP-камеры члена банды Цапков.