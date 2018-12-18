В ОП объяснили важность упрощённого гражданства для соотечественников с Украины

Сегодня в Госдуме в третьем чтении приняли законопроект, который наделяет президента РФ полномочиями определять категории иностранных граждан, имеющих право на приобретение гражданства РФ в упрощённом порядке.

В Общественной палате РФ поддержали принятый Госдумой законопроект, упрощающий получение российского гражданства иностранцами. Вообще, облегчением получения паспорта РФ давно интересуются соотечественники за рубежом, рассказала Лайфу председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

— Этого действительно давно добивались и многие об этом соотечественники говорили... Это будет облегчение для жителей юго-востока Украины, тех регионов, где гонения на тех, кто носитель русского языка. Это очень важно, потому что мы заинтересованы и в привлечении и молодых специалистов, и наших соотечественников, — рассказала Сутормина.

Председатель комиссии также считает, что обсуждаемой мерой можно расширить программу добровольного переселения соотечественников, увеличить материальную помощь и облегчить регистрацию. Тем более к программе добровольного переселения соотечественников всё активней подключаются региональные власти.

По словам Суторминой, очень важно, что сейчас для отказа от предыдущего гражданства для получения российского можно лишь уведомить власти другой страны, а не требовать подтверждения от них. Например, раньше Украина вообще не давала такие документы и, соответственно, невозможно было их представить.

Ранее Лайф приводил слова председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, который заявил, что в нижней палате парламента собираются рассмотреть особый порядок получения российского гражданства для пострадавших из-за церковного раскола.