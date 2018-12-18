В новогоднюю ночь парк "Зарядье" превратится в грандиозный танцпол

Добраться до центра народных гуляний будет несложно: в ночь с 31 декабря на 1 января столичная подземка и поезда Московского центрального кольца будут работать круглосуточно.

Парк "Зарядье" готовит для москвичей и гостей столицы яркую праздничную программу в новогоднюю ночь. Его территория превратится в грандиозный танцпол, где будут показывать музыкальные номера и акробатические шоу.

Новогодняя вечеринка начнётся в 22:00. Открывает программу квартет "Перфомен", в исполнении которого прозвучат мелодии из всеми любимых советских кинофильмов. Затем зрители увидят новогоднее театрализованное представление "Автобус чудес". После в программе традиционные русские гуляния в сопровождении народного ансамбля "Купина".

Наступление 2019 года гости "Зарядья" отметят масштабным флешмобом с участием Дедов Морозов, после чего музыкальное поздравление прозвучит от джазового коллектива "Биг-бенд" Георгия Гараняна. Для участников праздника прозвучат мировые джазовые шлягеры из репертуара Фрэнка Синатры, Луи Армстронга и Билли Холидей. А затем в парке зазвучат легендарные новогодние мелодии и мировые хиты в исполнении духового коллектива "Оркестр снеговиков".

К слову, добраться до центра Москвы в новогоднюю ночь будет несложно. С 31 декабря на 1 января столичная подземка и поезда Московского центрального кольца будут работать круглосуточно. Кроме того, для пассажиров прозвучит прямая трансляция поздравления президента России Владимира Путина.