Last Christmas по-армейски. Росгвардия сняла клип на хит Джорджа Майкла

В ролике военные музыканты играют на различных инструментах и выполняют танцевальные па на льду.

Ансамбль Росгвардии записал клип на бессмертный рождественский хит Джорджа Майкла Last Christmas. Съёмки проходили на катке у стен Кремля с участием более 120 артистов.

Несмотря на мороз, военные музыканты встали на коньки ради новогоднего видеоклипа. В ролике участники коллектива играют на различных инструментах и выполняют танцевальные па на льду.

— Людям нужны положительные эмоции, и Росгвардия их дарит. Поющая армия звучит по-доброму. Надеемся, что россиянам и нашим поклонникам из разных стран мира понравится эта задумка, — сказала специалист по связям с общественностью коллектива Анна Ващилина.

Презентация видеоклипа запланирована на телеканале "Мир" 31 декабря в 12:00.