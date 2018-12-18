Президенты, вы хорошо себя вели? Санта-Клаус подготовил подарки Путину и Трампу

Главный волшебник католического Рождества также заявил о планах в уходящие дни 2018 года посетить север, юг, восток и запад России.

Санта-Клаус из Лапландии собирается подарить подарки российскому, американскому и финскому лидерам Владимиру Путину, Дональду Трампу и Саули Ниинистё. При этом он не стал говорить, какие, сообщает РИА "Новости".

— Я сохраню это в секрете. Если вы хотите узнать, вам нужно попросить Дональда, Владимира и Саули рассказать об этом, — сказал главный волшебник католического Рождества.

Между тем он рассказал, что в уходящие дни 2018 года планирует посетить север, юг, восток и запад России. Рождественский герой также отметил, что подготовка к поездке идёт полным ходом.

Волшебник католического Рождества проживает в деревне на Полярном круге вблизи финского города Рованиеми. Дом Санта-Клауса расположен далеко на севере, но, как уточняют эльфы на его официальном сайте, он также живёт в удивительном мире историй и сказок.