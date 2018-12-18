Московские врачи спасли школьницу, проглотившую 20-сантиметровую зубную щётку

Поскользнувшись из-за мокрого пола в ванной, девочка протолкнула предмет в глотку и у неё сработал глотательный рефлекс.

Московские хирурги спасли 17-летнюю школьницу, которая случайно проглотила 20-сантиметровую зубную щётку. По данным "МК", к трагедии чуть не привёл мокрый пол в ванной комнате.

ЧП произошло 17 декабря, когда девочка решила почистить зубы перед походом к репетитору. Пол был мокрым из-за протечки в умывальнике, и школьница неожиданно поскользнулась. Удержать равновесие и не упасть она смогла, но не заметила, как случайно протолкнула в глотку 20-сантиметровую зубную щётку. В итоге у девочки сработал глотательный рефлекс и предмет оказался в желудке.

Следующие несколько часов девочка с мамой провели на просторах Интернета за поисками способа, как самостоятельно извлечь инородный объект. Когда поиски не увенчались успехом, они вызвали врачей. Школьницу доставили в больницу, где при помощи эндоскопа достали щётку.