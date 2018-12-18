Стала известна дата запуска системы бесконтактных платежей Mir Pay

Четыре кредитные организации уже провели тестирование, ещё три банка подключатся в ближайшее время.

Система бесконтактных платежей Mir Pay будет запущена в I квартала 2019 года. Об этом сообщил руководитель Национальной системы платёжных карт, которая является оператором платёжной карты "Мир", Владимир Комлев.

— Сейчас целый ряд банков уже проводит промышленное тестирование системы перед запуском, — сказал он.

По словам Комлева, в частности, тестируют систему такие кредитные организации, как Россельхозбанк, МКБ, банк "Центринвест" и Уральский банк реконструкции и развития. В ближайшее время к тестированию подключатся "СМП банк", РНКБ и банк "Россия". Сейчас они проходят процедуру сертификации.

Картой "Мир" пользуется каждый четвёртый гражданин России. По состоянию на сегодня выпущено более 50 миллионов национальных платёжных карт.