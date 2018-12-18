Без скачка тарифов. Медведев предложил плавно вводить новую систему вывоза ТБО

Председатель правительства рассказал, что уже 27 субъектов Федерации перешли к новому порядку обращения с отходами.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что переход на новый порядок обращения с твёрдыми коммунальными отходами должен быть неспешным, для того чтобы не появились новые свалки, а тарифы не выросли. Об этом сообщает ТАСС.

На совещании по обращению с твёрдыми коммунальными отходами председатель правительства рассказал, что уже 27 субъектов Федерации перешли к новому порядку обращения с отходами. Он уточнил, что "до следующего года должны стартовать серьёзные преобразования, многие регионы перейдут на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами".

— Переход должен быть достаточно плавным, чтобы не возникло сбоев в вывозе мусора, возникновения новых свалок, чтобы люди не столкнулись с резким ростом тарифов, — отметил глава камбина.

Ранее Медведев предложил научиться перерабатывать мусор, как в Европе.