Не поскромничала. Самарский следователь потребовала взятку в 20 миллионов

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Не поскромничала. Самарский следователь потребовала взятку в 20 миллионов

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Правоохранитель и посредники были задержаны при передаче половины запрошенных денег.

В Следственном комитете России уточнили сумму взятки, которую потребовала полковник полиции Вера Рабинович за принятие процессуального решения, которое выгодно потерпевшему.

— 20 млн рублей потерпевшему предложили заплатить за направление в суд уголовного дела, — говорится в сообщении СКР в WhatsApp.

В управлении уточнили, что глава отдела по расследованию преступлений в сфере экономики самарского ГУ МВД и посредники были задержаны с поличным при передаче половины запрошенной суммы — 10 млн рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

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