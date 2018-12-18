Не поскромничала. Самарский следователь потребовала взятку в 20 миллионов

В Следственном комитете России уточнили сумму взятки, которую потребовала полковник полиции Вера Рабинович за принятие процессуального решения, которое выгодно потерпевшему.
— 20 млн рублей потерпевшему предложили заплатить за направление в суд уголовного дела, — говорится в сообщении СКР в WhatsApp.
В управлении уточнили, что глава отдела по расследованию преступлений в сфере экономики самарского ГУ МВД и посредники были задержаны с поличным при передаче половины запрошенной суммы — 10 млн рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.
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