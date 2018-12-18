Хакеры взломали сайт Посольства РФ в Великобритании

Хакеры атаковали сайт Посольства России в Великобритании. Это случилось накануне во второй половине дня.
— Посольство РФ в Лондоне приносит извинения многочисленным пользователям своего сайта, который был жёстко взломан, — приводит РИА "Новости" комментарий диппредставительства.
Там отметили, что взлом произошёл после публикаций о вовлечённости Лондона в ситуации на Украине, а также критики по поводу "задания редакции Би-би-си своему корреспонденту найти российский след в протестных выступлениях во Франции".
Сейчас сайт работает. Специалисты оценивают ущерб и возможные риски.
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