Хакеры взломали сайт Посольства РФ в Великобритании

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Хакеры взломали сайт Посольства РФ в Великобритании

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Фото © Pixabay

Это случилось после публикаций о вовлечённости Лондона в ситуации на Украине и критики по поводу работы Би-би-си на акциях в Париже.

Хакеры атаковали сайт Посольства России в Великобритании. Это случилось накануне во второй половине дня.

— Посольство РФ в Лондоне приносит извинения многочисленным пользователям своего сайта, который был жёстко взломан, — приводит РИА "Новости" комментарий диппредставительства.

Там отметили, что взлом произошёл после публикаций о вовлечённости Лондона в ситуации на Украине, а также критики по поводу "задания редакции Би-би-си своему корреспонденту найти российский след в протестных выступлениях во Франции".

Сейчас сайт работает. Специалисты оценивают ущерб и возможные риски.

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