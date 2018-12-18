"Кинопоиск" назвал лучшие сериалы уходящего года

Среди них такие проекты, как "Домашний арест", Baby, "Барри" и "Звоните ДиКаприо!".

В рейтинге лучших телевизионных проектов, который составил "Кинопоиск", детища зарубежных режиссёров соседствуют с российскими сериалами. Лайф расскажет о первых пяти местах в рейтинге топ-15. На первом месте оказалась российская картина "Домашний арест", сценарий для неё писал юморист Семён Слепаков, а снимал режиссёр "Бумера" Пётр Буслов.

"Домашний арест" "Кинопоиск" называет воссозданной на экране энциклопедией русской жизни, где вовсю показаны коррупция со сносом памятников ради торговых центров, карикатура на озабоченную общественность и токсичные отношения, ведущие к крепкой семье.

Следом в списке идёт итальянский сериал — драма о жизни двух школьниц Baby. В нём авторы рейтинга отмечают ярких персонажей, стильный саундтрек и запоминающийся сюжет.

Также в рейтинге представлена комедийная многосерийная лента "Барри", рассказывающая о жизни киллера. За комедией следует фантастический боевик "Видоизменённый углерод", немного проигрывающий в визуализации фильму "Бегущий по лезвию".

В пятёрке оказался российский сериал "Звоните ДиКаприо!" о капризном телевизионном актёре с диагнозом ВИЧ, которого сыграл Александр Петров ("Гоголь", "Метод", "Полицейский с Рублёвки"). Со всем рейтингом и комментариями специалистов "Кинопоиска" можно ознакомиться по ссылке.