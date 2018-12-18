Брянская школьница попала в больницу с ожогами из-за новогодней гирлянды

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Брянская школьница попала в больницу с ожогами из-за новогодней гирлянды

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Фото: © Pixabay

Отмечается, что украшение было под напряжением 220 В, а провод оказался оголённым.

В посёлке Кокино Брянской области 14-летняя девочка попала в больницу с ожогами из-за старой новогодней гирлянды. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

— Она вытащила старую гирлянду и включила её в розетку, провод оказался оголённым, девочка получила ожоги, — цитирует представителя ведомства РИА "Новости".

По словам собеседника агентства, украшение было под напряжением 220 В. Сейчас пострадавшая находится в местной больнице, однако её здоровью ничего не угрожает. В полиции также опровергли появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что девочка якобы обмотала руки гирляндой ради селфи.

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