Жена Санта-Клауса смирилась с тем, что её мужа нет дома на Рождество

По словам главного волшебника католического Рождества, супруга поддерживает его жизненную позицию: приносить радость детям и людям всех возрастов.

Санта-Клаус из Лапландии рассказал, что его жена уже давно смирилась с тем, что его нет дома на зимних праздниках. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Миссис Санта-Клаус совершенно точно уже смирилась с моим отсутствием и полностью поддерживает мою жизненную позицию: приносить радость детям и людям всех возрастов, — сказал главный волшебник католического Рождества.

Ранее волшебник заявил, что собирается подарить подарки российскому, американскому и финскому лидерам Владимиру Путину, Дональду Трампу и Саули Ниинистё. Кроме того, он рассказал, что в качестве системы навигации он использует RNS (навигационная система оленей).

Санта-Клаус проживает в деревне на полярном круге вблизи финского города Рованиеми. Дом Санта-Клауса расположен далеко на севере, но, как уточняют эльфы на его официальном сайте, он также живёт в удивительном мире историй и сказок.