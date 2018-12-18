Дедушку избили. Супругов – ветеранов ВОВ ограбили, забрав деньги на похороны

В Екатеринбурге неизвестные ограбили супружескую пару — ветеранов Великой Отечественной войны. У Аполлинарии и Василия Бабунцевых украли деньги, которые они отложили на похороны. "Добычей" преступников стали 50 тысяч рублей, которые ветераны хранили под ковром, сообщает телеграм-канал Mash.
По словам пенсионерки, деньги на похороны она собирала пять лет.
— Они были под ковром. 50 тысяч рублей. Также украли пенсию, всё вынесли. Я ходила в магазин и просила: "Подайте мне на хлеб", — рассказывает со слезами на глазах ветеран.
По словам бабушки, ЧП произошло месяц назад. У преступников даже поднялась рука на пенсионера. Они побили дедушку, после чего украли деньги.
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