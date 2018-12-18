Толстой предложил Гуцериеву и Запашному разрешить конфликт на личной встрече

Советник президента полагает, что эта ситуация лежит в плоскости конкурентной борьбы и бизнеса.

Конфликт гендиректора Большого московского цирка Эдгарда Запашного и бизнесмена, владельца промышленно-финансовой группы "Сафмар" Михаила Гуцериева из-за Cirque du Soleil в Сколкове может быть разрешён на личной встрече. Такое мнение выразил советник президента по культуре Владимир Толстой.

— Я думаю, что лучший способ решения любой проблемы — это собраться на одном пространстве и высказаться в лицо, так сказать, а не за глаза, — отметил Толстой.

Он уточнил, что данный конфликт лежит в плоскости конкурентной борьбы и бизнеса.

Ранее дрессировщик Эдгард Запашный заявил о готовности к диалогу с бизнесменом Михаилом Гуцериевым.

Напомним, конфликт между Большим московским цирком Эдгарда Запашного и группой "Сафмар" разгорелся из-за якобы планов построить стационарный центр канадского цирка Cirque du Soleil в Сколкове. Запашный ранее заявил, что строительство такого объекта неприемлемо и отразится на российской цирковой сфере. В ответ на это в "Сафмаре" сообщили, что с Cirque du Soleil будет лишь заключён договор гастрольной аренды. В компании подчеркнули, что работают со всеми коллективами на единых коммерческих условиях аренды.