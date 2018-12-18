"Полное уничтожение". Эксперт заверил, что Запад понимает мощь оружия России

Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что новейшее оружие страны обеспечивает безопасность на десятилетия вперёд, а также заставляет задуматься тех, кто привык к агрессивной риторике.

Вице-президент Академии геополитических проблем, полковник Владимир Анохин в беседе с Лайфом заверил, что западные страны понимают всю мощь российского вооружения.

— Начнём с того, что Путин просто анонсировал то оружие, которое было разработано уже достаточно давно, и он его анонсировал тогда, когда это оружие прошло испытания и начало поступать в строевые части, — сказал собеседник портала.

По его словам, такие вещи серьёзно анализируются в специфических структурах и просчитываются в планах наступления или обороны.

— Даже небольшая часть того, что поступило на наше вооружение, — она предполагает полное уничтожение тех стран, которые будут агрессивно относиться к нашему государству, — говорит полковник.

Анохин также отметил, что это понимают военнослужащие любой страны, но не политики, поскольку последние, по его словам, могут спекулировать такими вещами.

— Поэтому всё это было сказано вовремя и сказано по делу, поэтому я полностью поддерживаю такие вещи, а самое главное, что всё это поступает на вооружение, это не эксперимент, — резюмировал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что новейшее оружие страны обеспечивает безопасность на десятилетия вперёд, а также заставляет задуматься тех, кто привык к агрессивной риторике.