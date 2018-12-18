С кем не бывает. Под Днепром украинец забыл в такси гранатомёт

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С кем не бывает. Под Днепром украинец забыл в такси гранатомёт

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Фото: © Национальная полиция Украины.

Сотрудники Нацполиции Украины за один день обнаружили сразу два запрещённых для оборота предмета. В другом городе Днепропетровской области мужчина под матрасом хранил тротил.

После поездки одного пассажира таксист из Днепропетровской области Украины обнаружил у себя в автомобиле странный мешок, в котором впоследствии полицейские нашли ручной гранатомёт "РПГ-22". Об этом сообщает сайт Нацполиции Украины.

Владельца опасного груза жителя города Никополь скоро обнаружили, им оказался 50-летний ранее судимый местный житель.

В тот же день в другом городе области — Вольногорске — полицейские нашли у 33-летнего мужчины под матрасом тротиловую шашку весом 700 граммов. Оба предмета направлены на экспертизу и решается вопрос об избрании мужчинам меры пресечения. Согласно УК Украины, незаконное хранение оружия предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

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