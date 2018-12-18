Пытался затащить в вольер. Тигр напал на сотрудника цирка под Оренбургом

Читайте также

Пытался затащить в вольер. Тигр напал на сотрудника цирка под Оренбургом

558

Фото: © Pixabay

Жертву дикой кошки доставили в больницу со множественными ранами голеней и открытым переломом стопы.

Тигр напал на сотрудника цирка, который приехал на гастроли в Орск Оренбургской области. В региональном управлении МВД РФ начали проверку по данному факту.

— Во время уборки территории цирковой тигр просунул лапу из вольера и пытался затащить 28-летнего мужчину в клетку. В результате чего мужчина получил травмы ног и был госпитализирован в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

<p>Фото: © VK/<a href="https://vk.com/overhear_orsk" target="_blank">Подслушано Орск</a></p>

Пострадавшего от лап дикой кошки доставили в местную больницу со множественными укушенными ранами голеней и открытым переломом стопы. Врачи его уже прооперировали. Сейчас состояние пациента оценивается как стабильное.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×