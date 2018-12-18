Пытался затащить в вольер. Тигр напал на сотрудника цирка под Оренбургом

Жертву дикой кошки доставили в больницу со множественными ранами голеней и открытым переломом стопы.

Тигр напал на сотрудника цирка, который приехал на гастроли в Орск Оренбургской области. В региональном управлении МВД РФ начали проверку по данному факту.

— Во время уборки территории цирковой тигр просунул лапу из вольера и пытался затащить 28-летнего мужчину в клетку. В результате чего мужчина получил травмы ног и был госпитализирован в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

Пострадавшего от лап дикой кошки доставили в местную больницу со множественными укушенными ранами голеней и открытым переломом стопы. Врачи его уже прооперировали. Сейчас состояние пациента оценивается как стабильное.