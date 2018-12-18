"Вообще не жить". Судье по делу Кокорина и Мамаева угрожали расправой

Сейчас решается вопрос о том, чтобы представителю Фемиды организовали государственную защиту.

Судье, который рассматривал апелляционную жалобу на продление ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, поступали анонимные письма с угрозами. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

— Судья пусть ходит с охраной, потому что ему вообще не жить. Ждите изменений в своей жизни.., — говорится в электронном письме.

В Мосгорсуде добавили, что сейчас решается вопрос о предоставлении судье госзащиты. Пока же все материалы передали в правоохранительные органы.

Как уже сообщал Лайф, сегодня Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого на продление ареста. Таким образом, они останутся в СИЗО до 8 февраля.