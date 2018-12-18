Умерший на утреннике Дед Мороз оказался известным театральным актёром

Заслуженный артист России Валерий Титенко не дожил до своего 68-летия всего несколько дней.

Стала известна личность актёра, который играл роль Деда Мороза на детском утреннике и скончался прямо в разгар праздника. Как сообщают местные СМИ, им оказался Валерий Титенко — заслуженный артист России, ведущий актёр Музыкального театра Кузбасса имени Боброва.

Коллеги тепло отзываются об умершем, подчёркивая, что он был очень уважаемым человеком, примером для подражания молодых.

— Ему были подвластны и острохарактерные роли, и лирическая комедия, и классическая оперетта, и современный мюзикл, — приводит слова коллег Титенко издание vse42.

Причина смерти актёра до сих пор не известна, однако в театре отмечают, что мужчина недавно перенёс сложную операцию на сердце, хотя по-прежнему выходил на сцену и работал с полной отдачей. Титенко не дожил до своего 68-летия всего несколько дней.

Ранее Лайф рассказывал, что ЧП произошло в детском саду "Тавосочка", расположенном в Ленинском районе Кемерова. Во время представления Деду Морозу стало плохо, он упал на глазах у детей и скончался ещё до приезда скорой.