ФАС оштрафовала "большую тройку" операторов за роуминг внутри сети

У компаний есть два месяца на то, чтобы выплатить сумму почти в 740 тысяч рублей.

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала "Вымпелком" (товарный знак "Билайн"), МТС и "Мегафон" за роуминг внутри сети. Для каждого сумма штрафа составляет 737,5 тысячи рублей.

— Антимонопольное ведомство наложило штраф на компании "Вымпелком", "МТС", "Мегафон" за установление внутрисетевого роуминга. Каждая компания должна заплатить 737 500 руб. На оплату штрафа у операторов есть 60 дней, — говорится в сообщении ведомства.

По мнению ФАС, стоимость связи при путешествиях россиян по территории страны была необоснованно завышена. Так, не должно быть платы за нахождение абонента вне пределов своего региона. Операторам направлялись предупреждения.

Ранее региональные операторы связи выступали в поддержку роуминга внутри страны.