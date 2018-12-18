Кинокритик объяснил, почему "Собибор" не попал в шорт-лист премии "Оскар"

По мнению директора продюсерского центра "ВГИК-дебют", политика сыграла одну из ролей в судьбе отечественной ленты.

Кинокритик Фёдор Попов объяснил в беседе с Лайфом, почему картина Константина Хабенского "Собибор" не вошла в шорт-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

— Во-первых, там много субъективного, как в любой кинопремии, там люди, там просто люди. И они очень разные, и они не похожи на нас ещё ко всему прочему. Я могу только предполагать, как известно, когда кончается знание, начинается мнение. Всех интересует, есть ли там политика, — думаю, что есть. Всё-таки она была, эта политика, учитывая сейчас ситуацию у нас, все эти отношения, — считает директор продюсерского центра "ВГИК-дебют".

По мнению собеседника Лайфа, у некоторых членов жюри политика сыграла решающую роль. Кинокритик также отметил, что на данный расклад повлияли предпочтения участников голосования, а также фильмы — конкуренты "Собибора".

Как писал Лайф, в шорт-листе премии "Оскар" оказались девять иностранных фильмов: из Колумбии, Дании, Германии, Японии, Казахстана, Ливана, Мексики, Польши и Южной Кореи. "Собибор" Хабенского в него не попал.