Чудеса начинаются. Сибиряк выплатил долг по алиментам, чтобы не лишиться ёлок

Как отметили в УФССП, перспектива ареста зелёных красавиц подтолкнула отца вспомнить про своих детей и сделать новогодний подарок.

Судебные приставы наведались к жителю Новосибирска, который задолжал выплату по алиментам в размере 100 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба УФССП по области, во дворе его дома было обнаружено большое количество ёлок, которые мужчина собирался вывести на ёлочный базар.

— Перспектива ареста зелёных красавиц подтолкнула нерадивого отца вспомнить про своих детей и сделать им неожиданный, но такой долгожданный новогодний подарок в размере долга по алиментам, — говорится в сообщении.

По данным службы, в Новосибирской области на сегодняшний день порядка 18 тысяч неплательщиков алиментов. Только малая часть платит своим детям добросовестно, остальные ходят в должниках.