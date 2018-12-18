"Наживаются". Россиянам не понравилось платить за пакеты в магазине

Многие считают, что их цена уже заложена в стоимость товара и упаковка должна выдаваться бесплатно.

Более половины жителей России (55%) не нравится факт отмены бесплатных пластиковых пакетов. Это следует из результатов опроса, проведённого фондом "Общественное мнение".

Эти участники исследования считают, что пакеты должны выдавать бесплатно, так как это упаковка, а ещё это "лишние траты" и "магазины наживаются на покупателях". Помимо того, респонденты считают, что цена пакетов уже заложена в стоимость товара.

Лишь 13% положительно относятся к практике продавать полиэтиленовые пакеты, а не выдавать бесплатно, мотивируя это тем, что они наносят вред экологии и их будут меньше использовать.

Треть респондентов (31%) затруднилась выразить своё мнение насчет отмены бесплатных пластиковых пакетов в супермаркетах.

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