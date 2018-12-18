"Сложное, но стабильное". В Третьяковке оценили состояние испорченной картины

Как отметила главный хранитель музея, сейчас полотно с Иваном Грозным и его умирающим сыном находится в мастерской вдали от посторонних глаз.

Специалисты столичной Третьяковки до сих пор не приступили к восстановлению знаменитой картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", которую 25 мая повредил вандал. Главный хранитель галереи Татьяна Городкова с помощью медицинских терминов рассказала о состоянии шедевра.

— Картина большая, состояние её сложное, хотя стабильное. Картина лежит на реставрационном столе в депозитарии. Находится под защитным, специально разработанным и изготовленным колпаком, который предохраняет её, — сообщила она журналистам.

По словам Городковой, реставрация полотна начнётся не раньше мая следующего года. О точных датах можно будет говорить ближе к назначенному сроку. Как отметила музейный хранитель, выполнять операцию будут российские специалисты с привлечением опыта коллег из Нидерландов.

Напомним, 25 мая вечером 37-летний уроженец Воронежа нанёс картине Ивана Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Полотно было прорвано в трёх местах. Эксперты оценили нанесённый шедевру ущерб на сумму не менее чем в 30 миллионов рублей.