Выйдет в $13 млрд. Трамп издал указ о создании нового космического командования

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космическими силами в структуре ВС страны. Об этом сообщает Белый дом.

— По согласованию с министром обороны и начальником объединённого комитета начальников штабов я приказываю создать … командование Космическими силами США как действующее объединённое боевое командование, — говорится в указе Трампа.

При этом ряд СМИ оценивает, что нововведение обойдётся американскому бюджету как минимум в 13 миллиардов долларов.

Добавим, что указание о создании Космических сил Трамп отдал 18 июня. Министр обороны США Джеймс Мэттис поддержал идею создать оперативное командование Космическими силами на базе Вооружённых сил США. Он также назвал космос полем боя будущего.