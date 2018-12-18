В России появится единая база получателей бесплатных лекарств

Об этом говорится в распоряжении главы государства по итогам большого ноябрьского совещания о проблемах здравоохранения.

Президент Владимир Путин поручил правительству создать правовую основу для единой базы получателей бесплатных лекарств. Об этом говорится в одном из пунктов документа по итогам совещания по повышению эффективности системы лекарственного обеспечения, которое проходило в ноябре в Санкт-Петербурге.

Поправки в законодательство должны подразумевать бесплатное обеспечение лекарствами всех граждан, имеющих такое право. При этом, если речь идёт об оказании медпомощи в амбулаторных условиях, исходить предполагается из того, что обеспечение медикаментами осуществляется в объёме "не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов".

Сроком для внесения таких изменений в законодательство Путин обозначил 1 августа 2019 года.

Напомним, что на совещании 16 ноября Путин потребовал навести порядок со льготным обеспечением лекарствами. Президент признал наличие проблем с регистром льготных категорий граждан и перечнем препаратов. По его словам, регионы не ведут подобную статистику, из-за чего выделяемые на здравоохранение деньги "утекают сквозь пальцы".