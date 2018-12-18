"Интернат за тобой плачет". В Киеве учительница написала на лбу школьника "лох"

После того случая слово стало популярным в классе — и ребёнок постоянно слышит его от своих одноклассников.

Учительница младших классов киевской школы № 287 написала на лбу одного из учащихся "лох". После этого четвероклассник стал жертвой буллинга, сообщается на странице "Батьки SOS" в "Фейсбуке".

— В прошлом году (в сентябре 2017 года) мой сын был в 4-м классе. Киев, школа 287. Учительница моего сына написала на лбу красной пастой "лох", поставила перед всем классом, чтобы ребята посмеялись, — написала мать ученика Виктория Акимова.

По её словам, ребёнок вышел в уборную, чтобы отмыть лоб. Об инциденте родители не знали, так как школьник побоялся рассказать про ситуацию, но потом всё стало известно от одноклассников ребёнка.

Акимова отмечает, что преподавательница пыталась уйти от разговора с родителями, а поговорить всё-таки решилась после того, как отец ребёнка направился к директору учебного заведения. Было принято решение, что учитель извинится за содеянное и на этом история закончится.

— Мы думали, что на этом история закончится, но, к сожалению, сын уже в 5-м классе, а после того случая слово "лох" стало в классе популярным, и сын постоянно слышит его то от одного, то от другого ученика, — продолжила мать ребёнка, добавив что в последний раз даже дошло до драки.

Женщина также добавила, что её сын периодически встречается со своей учительницей младших классов в школе.

— Она позволяет себе кричать вслед моему ребёнку: "Интернат за тобой плачет". То есть учительница так ничего и не поняла, — резюмировала Виктория Акимова.