Отошёл к ёлке и упал. Смерть Деда Мороза на утреннике попала на видео

Валерию Титенко было 67 лет, он являлся заслуженным артистом России и ведущим актёром Музыкального театра Кузбасса имени Боброва.

Смерть артиста Музыкального театра Валерия Титенко на детском утреннике попала на видео, которое публикует телеграм-канал LifeShot. Мужчине, который играл Деда Мороза, стало плохо прямо во время проведения конкурсов с ребятишками, врачи не успели добраться к нему вовремя.

Валерию Титенко было 67 лет, он являлся заслуженным артистом России и ведущим актёром Музыкального театра Кузбасса имени Боброва. Коллеги рассказали, что ему были подвластны роли любых жанров. Мужчина недавно перенёс сложную операцию на сердце и не дожил до 68-летия несколько дней.