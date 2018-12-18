Отошёл к ёлке и упал. Смерть Деда Мороза на утреннике попала на видео

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Отошёл к ёлке и упал. Смерть Деда Мороза на утреннике попала на видео

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Валерию Титенко было 67 лет, он являлся заслуженным артистом России и ведущим актёром Музыкального театра Кузбасса имени Боброва.

Смерть артиста Музыкального театра Валерия Титенко на детском утреннике попала на видео, которое публикует телеграм-канал LifeShot. Мужчине, который играл Деда Мороза, стало плохо прямо во время проведения конкурсов с ребятишками, врачи не успели добраться к нему вовремя.

Валерию Титенко было 67 лет, он являлся заслуженным артистом России и ведущим актёром Музыкального театра Кузбасса имени Боброва. Коллеги рассказали, что ему были подвластны роли любых жанров. Мужчина недавно перенёс сложную операцию на сердце и не дожил до 68-летия несколько дней.

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