Путин запретил уличные табло с курсами валют

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Путин запретил уличные табло с курсами валют

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому кредитным учреждениям запрещено устанавливать уличные табло с обменными курсами валют. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь сведения о курсе валют могут быть только внутри отделений банков. В ЦБ РФ ранее поясняли, что это поможет бороться с нелегальными точками обмена валют, где отмывали и незаконно обналичивали деньги.

Кроме того, этот запрет позволит защитить права потребителей.

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