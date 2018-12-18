Путин поручил частично автоматизировать госзакупки

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Путин поручил частично автоматизировать госзакупки

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Изменения коснутся в том числе проверки данных о поставщике, подрядчике или исполнителе.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству автоматизировать некоторые процессы при государственных закупках. Глава государства ожидает доклад по этому вопросу к 1 июля следующего года.

Цель введения автоматизации — повысить эффективность прогнозирования, планирования и расходования бюджетных денег.

Изменения коснутся в том числе проверки данных о поставщике, подрядчике или исполнителе в государственных информационных ресурсах. Это позволит отказаться от повторного предоставления документов.

Напомним, что с 1 ноября начал работать единый портал для госзакупок малого объёма.

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