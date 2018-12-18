Пенсионер увидел в рекламе колец для помолвки угрозу Новому году и подал в суд

Он считает, что накануне праздника реклама украшений наносит вред нравственности и правопорядку.

Необычный иск поступил в столичный суд — с требованием запретить в России деятельность организаций, продающих ювелирные украшения некоторых брендов. Об этом сообщает "МК".

Иск подал москвич, который недоволен, что ювелирные бренды накануне Нового года продают помолвочные кольца и позиционируют их как "лучший подарок любимой". Таким образом "компании ведут явную пропаганду по отказу от новогодних традиций", считает мужчина.

Также он просит признать деятельность этих фирм, продающих кольца, противоречащей основам нравственности и правопорядка.

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