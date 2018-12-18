Российский фильм "Кислота" 26-летнего режиссёра покажут на фестивале в Берлине

Фильм 26-летнего российского режиссёра Александра Горчилина "Кислота" включён во вторую по значимости программу "Панорама" Берлинского кинофестиваля 2019 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы киносмотра.

Сюжет "Кислоты" разворачивается вокруг нескольких молодых жителей российской столицы. В киноленте повествуется об их семейных проблемах, отношениях друг с другом.

Эксперты фестиваля описывают фильм как "стильный и заряженный энергией".

Фестиваль пройдёт с 7 по 17 февраля. Председателем мероприятия стала популярная французская актриса Жюльет Бинош.