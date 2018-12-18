Житель Подмосковья насмерть забил тормозившего очередь покупателя

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Житель Подмосковья насмерть забил тормозившего очередь покупателя

2003

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

После избиения преступник поднял с пола тысячу рублей, которую обронила жертва, и спокойно ушёл.

В подмосковной Ивантеевке покупатель круглосуточного магазина насмерть забил 47-летнего местного жителя, задерживающего очередь. По данным МК, инцидент произошёл 17 декабря.

Павел отправился за покупками, а на кассе разговорился с продавцом. Другого покупателя возмутила болтовня, и он попытался оттолкнуть общительного мужчину. Между Павлом и агрессивным посетителем завязалась драка. В ходе потасовки он упал, а злоумышленник стал добивать его ногами. При этом помешать избиению никто не попытался. А когда 47-летний местный житель перестал отбиваться, преступник поднял с пола тысячу рублей, которую обронила жертва, и спокойно ушёл.

<p>Погибший Павел. Фото: МК</p>

Сотрудник магазина вызвал скорую, однако медикам оставалось лишь констатировать смерть покупателя. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения, злоумышленник задержан. Им оказался 42-летний местный житель.

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