Житель Подмосковья насмерть забил тормозившего очередь покупателя

После избиения преступник поднял с пола тысячу рублей, которую обронила жертва, и спокойно ушёл.

В подмосковной Ивантеевке покупатель круглосуточного магазина насмерть забил 47-летнего местного жителя, задерживающего очередь. По данным МК, инцидент произошёл 17 декабря.

Павел отправился за покупками, а на кассе разговорился с продавцом. Другого покупателя возмутила болтовня, и он попытался оттолкнуть общительного мужчину. Между Павлом и агрессивным посетителем завязалась драка. В ходе потасовки он упал, а злоумышленник стал добивать его ногами. При этом помешать избиению никто не попытался. А когда 47-летний местный житель перестал отбиваться, преступник поднял с пола тысячу рублей, которую обронила жертва, и спокойно ушёл.

Сотрудник магазина вызвал скорую, однако медикам оставалось лишь констатировать смерть покупателя. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения, злоумышленник задержан. Им оказался 42-летний местный житель.